Van'da 67 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 67 Kişi Tutuklandı

Van\'da 67 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma, Ekim'de 8 bin 630 devriye ile 67 kişiyi çeşitli suçlardan tutukladı.

04.11.2024 12:52
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 67 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 8 bin 630 devriye icra edildiği belirtildi. 279 bin 851 şahıs ve 256 bin 906 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; hırsızlık suçundan 26, dolandırıcılık suçundan 42, yağma suçundan 6, cinsel suçundan 9, öldürme suçundan 4, diğer suçlardan 301 şahıs olmak üzere toplam 388 şahıs yakalanmış olup 67'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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