DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu da mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'a verilmesine karar verdi.
DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında olaylar çıktı.
Adalet Bakanlığı tarafından Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınması üzerine DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi'ne yürümek istedi. Polisin uyarılarına rağmen caddeye çıkan bir grup refüjdeki saksıları devirirken, polis ekipleri ise tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Olaylar ara sokaklarda devam ediyor. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da DEM Parti Adayının Memnu Hakkı Geri Alınınca Olaylar Çıktı - Son Dakika
Ankara'da kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ev sahibi, 2 yıldır kira alamadığı kiracısını mahkemeye vermiş ve tahliye kararı çıkmıştı. Sinirlenen kiracı, evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken polis, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Üsküdar'da trafikte aracı bozulan bir sürücüye trafik polisi, otomobili ittirerek yardım etti. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde çekildi.
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