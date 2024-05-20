Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı

Van\'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı iddia edilen 15 organizatörden 4'ü tutuklandı. Operasyonlar devam ediyor.

20.05.2024 09:24
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Van'da genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 organizatörden 4'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 15 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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