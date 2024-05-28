Van'da Jandarma Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Jandarma Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van\'da Jandarma Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 100 kilo 500 gram esrar, 15 kilo 613 gram eroin, 13 kilo 549 gram metamfetamin ve bin 980 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 38 olayda 67 şahıs yakalandı ve 7 şahıs tutuklandı. Ayrıca 4 bin 786 paket bandrolsüz kaçak sigara da ele geçirildi.

28.05.2024 09:17
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 100 kilo 500 gram esrar, 15 kilo 613 gram eroin, 13 kilo 549 gram metamfetamin ve bin 980 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 38 olayda 67 şahıs yakalanmış ve 7 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 100 kilo 500 gram esrar, 15 kilo 613 gram eroin, 13 kilo 549 gram metamfetamin, bin 980 adet sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Jandarma Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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