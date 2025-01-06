Van'da Kaçakçılık Operasyonu

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucundan 12 bin 680 paket sigara ve 3 kilogram altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 12 bin 680 paket sigara ve 3 kilogram altın ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN