Van'da Mahsur Kalan Yürüyüşçü Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Mahsur Kalan Yürüyüşçü Kurtarıldı

Van\'da Mahsur Kalan Yürüyüşçü Kurtarıldı
19.05.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da dağda yürüyüş yaparken düşen vatandaş, kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düşerek yaralanan ve mahsur kalan vatandaş, arama kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sarp ve kayalık bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ayağını burktu. Yaralanan ve bulunduğu engebeli arazide mahsur kalan vatandaşın durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 1 araç ve 5 personelden oluşan Doğada Arama Kurtarma ile Nöbetçi Ekip amirlikleri personeli yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar neticesinde mahsur kalan vatandaşa ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Van İl Jandarma Komutanlığı personelinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda, yaralı vatandaş mahsur kaldığı kayalık zeminden güvenli alana tahliye edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da Mahsur Kalan Yürüyüşçü Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:44
Bir dönemin efsanesiydi İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
22:28
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 23:15:38. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Mahsur Kalan Yürüyüşçü Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.