Van'ın Özalp karayolunda seyir halindeki otomobil, aniden yolan çıkan domuza çarptı
Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp karayolunda Memedik bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola çıkan yaban domuza çarptı. Çarpma sonucu domuz telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da Otomobil Yaban Domuzuna Çarptı - Son Dakika
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