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Van'ın Erciş ilçesinde Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimi için seçim takvimi ve alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam Karaloğlu, Seçim Kurulu Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve diğer kurum amirleri katıldı.

Van\'ın Erciş ilçesinde Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
05.01.2024 - 17:06,  Güncelleme: 17:07
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Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında 'Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında 31 Mart 2024 günü yapılacak olan mahalli idareler seçiminde uygulanacak seçim takvimiyle alakalı ve alınacak tedbirler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakamlıkta yapılan toplantıya Kaymakam Karaloğlu, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehtap Arslan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve bazı kurum amirleri katıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Erciş ilçesinde Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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