Van\'ın Erciş ilçesinde Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında 'Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında 31 Mart 2024 günü yapılacak olan mahalli idareler seçiminde uygulanacak seçim takvimiyle alakalı ve alınacak tedbirler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakamlıkta yapılan toplantıya Kaymakam Karaloğlu, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehtap Arslan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve bazı kurum amirleri katıldı. - VAN