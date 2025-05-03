Van'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Van'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van\'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van'da etkili olan şiddetli fırtına, ekiplerin gece boyunca çatı uçmaları ve devrilen ağaçlara karşı yoğun mesai harcamasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için çalışmalara devam ediyor.

03.05.2025 14:50  Güncelleme: 14:58
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Van'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri adeta zamanla yarıştı.

Edremit, Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, çatı uçmaları ve devrilen ağaçlara karşı sabaha kadar yoğun mesai harcadı. Fırtına, özellikle Edremit ve İpekyolu ilçelerinde birçok binanın çatısını uçurdu, ağaçlar ise park halindeki araçların üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, gece boyunca gelen ihbarlara anında müdahale etti; çatı parçalarının savrulması sonucu tehlike arz eden alanlar güvenlik çemberine alındı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kuvvetli rüzgar karşısında teyakkuzda olan ekipler, gündüz saatlerinde de vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede titiz bir çalışma yürüttü.

İtfaiye yetkilileri, önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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