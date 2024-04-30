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Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiler göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Büklümdere Mahallesi'nde meydana geldi. Cebrail Oruç'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan eve kısa sürede müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN