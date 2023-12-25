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Van'ın Erciş ilçesinde fırtına nedeniyle evin ve ahırın çatısı uçtu - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde fırtına nedeniyle evin ve ahırın çatısı uçtu

Erciş'in Çelebibağı Mahallesi'nde çıkan fırtına sonucunda bir evin ve ahırın çatısı yola savruldu. Çatılar vatandaşlar tarafından kaldırıldı, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Van\'ın Erciş ilçesinde fırtına nedeniyle evin ve ahırın çatısı uçtu
25.12.2023 - 08:48,
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Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin ve ahırın çatısı uçtu.

Erciş'in Çelebibağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan fırtına nedeniyle bir evin ve ahırın çatısı uçarak yola savruldu. Yolu tamamen kapatan çatılar vatandaşlar tarafından kaldırılırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ev sahibi, fırtına olduğu sırada bir ses duyduklarını ve o sesle birlikte elektriklerin gittiğini belirterek, "Bu nedenle dışarı çıkmadık. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle çatıları yoldan kaldırdık" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Erciş ilçesinde fırtına nedeniyle evin ve ahırın çatısı uçtu - Son Dakika


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