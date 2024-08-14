Van\'ın Gürpınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki ışıklarda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN