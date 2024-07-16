Van'ın Saray ilçesinde sel felaketi: Ekili alanlar zarar gördü - Son Dakika
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Van'ın Saray ilçesinde sel felaketi: Ekili alanlar zarar gördü

Van'ın Saray ilçesine bağlı Kargalı ve Yeşilalıç mahallelerinde meydana gelen sağanak yağış sonucu sel felaketi yaşandı. Selde ekili alanlar sular altında kaldı ve ciddi zararlar meydana geldi.

16.07.2024 09:00
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Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen selde ekili alanlar zarar gördü.

Saray ilçesine bağlı Kargalı ve Yeşilalıç mahallelerinde sağanak yağış sele neden oldu. Sel felaketinde ekili araziler zarar gördü. Mahalle sakinleri yağmurla beraber dolu da yağdığını belirterek, "Mahallenin tümünü sel bastı. Ekili alanlar sular altında kaldı. Otlarımız ve arazilerimizin hepsi sular altında kaldı. Ciddi anlamda zarar gördük" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Saray ilçesinde sel felaketi: Ekili alanlar zarar gördü - Son Dakika

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