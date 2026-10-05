Van İpekyolu'nda evde çıkan yangın yarım saatte söndürüldü, can kaybı yok - Son Dakika
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Van İpekyolu'nda evde çıkan yangın yarım saatte söndürüldü, can kaybı yok

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Van İpekyolu\'nda evde çıkan yangın yarım saatte söndürüldü, can kaybı yok
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Van İpekyolu'nda Serhat Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangına İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangın söndürülürken can kaybı veya yaralanma olmadı, evde maddi hasar oluştu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Serhat Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
İpekyolu3. SayfaİtfaiyeGüncelVanSon Dakika

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