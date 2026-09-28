Van İpekyolu'nda park halindeki kamyonetin motoru yandı, 20 dakikada söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van İpekyolu'nda park halindeki kamyonetin motoru yandı, 20 dakikada söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van İpekyolu\'nda park halindeki kamyonetin motoru yandı, 20 dakikada söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde, İpekyolu Caddesi'nde park halindeki 27 LM 413 plakalı kamyonetin motor kısmı aniden yanmaya başladı. Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangının ardından kamyonet hurdaya döndü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki 27 LM 413 plakalı kamyonetin motor kısmı aniden yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, kamyonetten geriye hurda yığını kaldı.

Kaynak: İHA
İpekyolu3. SayfaOtomobilİtfaiyeGüncelTuşbaOlayVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
İpler kopma noktasında Galatasaray’da şok ayrılık İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fener’in yıldızı tatilde 3 günde resmen servet harcadı Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp... Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...
11:33
Galatasaray’dan Aziz Yıldırım’a olay gönderme Üç fotoğrafla yanıt verdiler
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
10:59
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
10:53
Galatasaray’da Barış Alper bombası elde patladı Dursun Özbek o günü bekliyor
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 11:47:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Van İpekyolu'nda park halindeki kamyonetin motoru yandı, 20 dakikada söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei