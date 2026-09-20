Van Özalp\'te traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı

Van Özalp'te traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eski Emek Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Eski Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktörün seyir halinde iken devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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