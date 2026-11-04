Van polisi 16 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi, 70 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Van polisi 16 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi, 70 kişi gözaltına alındı

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Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 70 kişi gözaltına alındı, 1 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Van merkezli 16 ilde polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında 3 Kasım 2026 tarihinde ilimiz merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca ele geçirilmiş, 70 şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıslar müdürlüğümüzdeki işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edilecektir. Kanuna ve hukuka aykırı her türlü bireysel ya da örgütlü faaliyetlerle mücadeleyi kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı olarak suçla ve suçluyla mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA
Siber Suçlarla MücadeleVan Emniyet Müdürlüğü3. SayfaGüncelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van polisi 16 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi, 70 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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