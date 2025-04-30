Veliler Acemi Sürücü Eğitimine Karşı Çıkıyor

Karesi ilçesinde bulunan Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Ortaokulu'nun giriş-çıkış ve çevresi sürücü kursları tarafından acemi şoför adaylarına eğitim alanı olarak kullanılıyor. Veliler ölüme varabilecek bir facia yaşanmadan acemi sürücü eğitim alanının değiştirilip okul çevrelerinden uzak tutulmasını istiyor

Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde bulunan Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Ortaokulu çevresinde acemi sürücülere ders verilmesi öğrenci velilerini endişelendiriyor. Veliler ölüme varabilecek bir facia yaşanmadan eğitim yerinin değiştirilmesini istiyor. Veliler, acemi sürücülerin eğitim aldığı güzergahın öğrenciler için güvenli olmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sürüş eğitim güzergahının okul önlerinden kaldırılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Veliler Mili Eğitim ve Büyükşehir'e dilekçe verdiler

Bazı veliler avukatları aracılığı ile Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'na dilekçe vererek, kurs güzergahının değiştirilmesini talep etti.

Derslerin okul çevresinden daha uzak bir noktada yapılmasının gerektiğini ifade eden veliler, sürücü kurslarının belirlenen noktalarda eğitim verdiğini ancak esas problemin bu noktaların yanlış seçilmesi olduğunu vurguluyor. Konu hakkında gerekli mercilere şikayette bulunduklarını belirten veliler bir çözüm üretilmediğini açıkladılar. - BALIKESİR