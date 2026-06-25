Venezuela'da Büyük Depremler: Yıkım ve Paniğin Ardından - Son Dakika
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Venezuela'da Büyük Depremler: Yıkım ve Paniğin Ardından

25.06.2026 06:10
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Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler, başkent Karakas'ta büyük yıkıma neden oldu.

Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, güvenlik riski nedeniyle halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da deprem paniği yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 18: 04'te merkez üssü başkent Karakas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabası olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 39 saniye sonra Morn kasabasının 16 kilometre güneybatısında 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Karakas başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açan depremlerin ardından geçici tsunami uyarısı yapıldı. USGS, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yaptı.

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello: "Durum endişe verici"

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini belirterek, özellikle başkent Karakas ve çevresindeki çöken yapılar nedeniyle durumun "endişe verici" olduğunu söyledi. Arama-kurtarma çalışmaları için harekete geçtiklerini belirten Cabello, "Bazı vatandaşlarımızın çaresizlik hissetmesini anlıyoruz, ancak en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için protokollere uygun hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarsıntılarda hasar gören yapıların yıkılabileceğine dikkat çeken Cabello, halka evlerine girmeme uyarısında bulundu. Depremler nedeniyle sokaklarda yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Acil Durum, Venezuela, Güvenlik, 3. Sayfa, Caracas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'da Büyük Depremler: Yıkım ve Paniğin Ardından - Son Dakika

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