Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde arkadaşlarıyla beraber gittikleri çiftlikte fotoğraf çekmek isteyen bir genç, atın saldırısına uğrayınca neye uğradığını şaşırdı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Uzmanlar, atların bazen ani hareketlerden rahatsız olabileceğini ve savunma içgüdüsüyle tepki verebileceğini belirterek, hayvanlarla etkileşimde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Veterinerlik fakültesi öğrencisi, fotoğraf çekilirken hayatını şokunu yaşadı - Son Dakika
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