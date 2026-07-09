Vezirköprü\'de Ayı Saldırıları Üreticileri Mağdur Ediyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi ve çevre yaylalarda hayvancılıkla uğraşan üreticiler, son aylarda artan ayı saldırıları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililerden acil çözüm talep etti.

Kovalı Mahallesi önceki dönem muhtarı Enver Tunç ve üreticiler, yaklaşık 2-3 aydır Merzifon ile Vezirköprü sınırları içerisindeki yaylalarda ayı popülasyonunun belirgin şekilde arttığını ifade etti. Yaşanan durumun artık yalnızca bir yaban hayatı meselesi olmaktan çıktığını vurgulayan üreticiler, can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Üreticiler, ayıların büyükbaş hayvanlara saldırarak telef olmalarına neden olduğunu, aylarca emek vererek yetiştirdikleri hayvanlarını korumakta güçlük çektiklerini belirtti. Her gece yeni bir saldırı yaşanabileceği endişesi taşıdıklarını ifade eden yayla sakinleri, geçim kaynaklarının büyük risk altında olduğunu kaydetti. Açıklamada, hayvanlara yönelik saldırıların yanı sıra vatandaşların can güvenliği konusunda da kaygı duyulduğuna dikkat çekilerek, "Bugün hayvanlara saldıran ayıların yarın çocuklarımıza, kadınlarımıza ya da yaylada çalışan üreticilere saldırmayacağını kim garanti edebilir? Yaylalarda korku içinde yaşamak ve üretim yapmak istemiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sorunun çözümü için daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar başta olmak üzere ilgili kurumlara defalarca başvuruda bulunduklarını belirten üreticiler, taleplerinin yaban hayatına zarar verilmesi olmadığını vurgulayarak, ayıların doğal yaşamın bir parçası olduğunu ancak insan hayatının ve üreticinin emeğinin de korunması gerektiğini ifade etti.

Kovalı Mahallesi sakinleri ve yaylacılar, "Bizler üretmeye devam etmek istiyoruz. Korkuyla değil, güven içinde yaylacılık yapmak istiyoruz. Bir insanın hayatı tehlikeye girmeden, daha fazla hayvan telef olmadan gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" diyerek çağrılarını tekrarladı. - SAMSUN