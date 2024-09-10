Yagi Tayfunu Vietnam'da Felakete Neden Oldu - Son Dakika
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Yagi Tayfunu Vietnam'da Felakete Neden Oldu

Yagi Tayfunu Vietnam\'da Felakete Neden Oldu

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Sel ve heyelanlar sonucu kayıp olan 39 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ülkede büyük maddi hasar meydana geldi.

10.09.2024 11:48
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Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği, 39 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Vietnam'ın kuzeyinde cumartesi günü karaya çıkan ve son 10 yılda bölgede etkili olan en güçlü tayfunlardan Yagi Tayfunu nedeniyle bilanço artıyor. Tayfunun yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükselirken, kayıp 39 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Afet nedeniyle 752 kişinin yaralandığı ülkede, sanayi ve yerleşim bölgelerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yerel kaynaklara göre, ülkenin kuzeyindeki çok sayıda nehirde su seviyelerinin yükselmesi sonucu köyler ve yerleşim alanları sular altında kaldı. Seller nedeniyle ülkenin kuzeyindeki pirinç tarlalarının yaklaşık yüzde 7'si yani 148 bin 600 hektarlık alan tahrip oldu, bölgede yaklaşık 50 bin evde hasar oluştu.

Dün Phu Tho eyaletinde bulunan Kızıl Nehir üzerindeki Phong Chau köprüsü, araçların geçişi sırasında çöktü. Köprünün çökmesi sonucu kaybolan 8 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Yetkililer olayın ardından nehirlerin üzerindeki diğer köprülerde trafiği yasakladı, bazı köprülerde ise sınırlandırdı.

Başkent Hanoi'nin nehir kıyısındaki Long Bien bölgesinde yaşayanlar hoparlörlerle sel riski nedeniyle bölgeyi tahliye etmeye hazır olmaları konusunda uyarıldı. - HANOİ

Kaynak: İHA

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