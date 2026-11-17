Viranşehir'de 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmaca yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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