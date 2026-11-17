Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.