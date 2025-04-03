58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri - Son Dakika
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58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri

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Konser verdiği sırada kalp krizi geçiren ve kurtarılamayan Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden bir konuşması ortaya çıktı. 58 yaşındaki ölen ünlü sanatçının 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde "Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" dediği ortaya çıktı.

03.04.2025 12:09
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

CEVİZ AĞACININ ALTINA GÖMÜLMEYİ VASİYET ETTİ

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi. Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Karadeniz müziğiyle özdeşleşen, güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle 'Kuzeyin Oğlu' olarak tanınan Konak, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası vasiyeti üzerine Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi.

TÜYLERİ DİKKEN DİKEN EDEN SÖZLER

Ani ölümü yaknlarını ve sevenlerini üzüntüye boğarken Volkan Konak'ın 6 yıl önce sahnede söylediği sözler ortaya çıktı. 58 yaşındaki vefat eden ünlü satançının 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde, "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük." dediği sözler tüyleri diken diken etti.

58 yaşında ölen Volkan Konak\'ın tüyleri diken diken eden sözleri

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Son Dakika 3.Sayfa 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ayşe onat:
    Dua et öldün bu sözlerin hesabı Allah katında sorulacaktır.zerre iyilik zerre kötülük.Yinede duam Allah seni bağışlasın.büyük konuşmuşsun usta... 25 51 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    getirip durmayın şu atwisti kardeşim ikide birde..versin hesabını ötede inanmadıklarına bize ne..eñ çok dibine gömdükleri ceviz ağacınin kaderine üzülüyorum ...kwşke yaksalardı.. 14 49 Yanıtla
  • hirki6-xezwyG-seqhug:
    Hesap günü geldi…dünyadaki sana gaz verenler yok …şimdi kaldın tek başına 15 21 Yanıtla
  • Selçuk Erdoğan:
    Bakiyorumda ne kadar boş yorumlar ne kadar dinci inancı olmusssunuz ya adam ölmüş hemşerim onunda evladı eşi var biraz vicdanlı yorum yapın size ne kim neye inaniyorsa 22 4 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Artık meftanin bu dünyayla ilişkisi kesilmiş ikide birde şöyde dedi böyle dedi deyip rahatsız etmeyin Dua biliyorsanız dua edin yoksa sususun. 22 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    KELİME-İ ŞEHADET GETİREMİYENLER ADAMA SALDIRIYOR ALLAH RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN MEKANI CENET NUR İÇİNDE YATSIN 7 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    ınsanlara ölüm günü ilahi olarak bıldırılıyor sankı 2 5 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Herkez kendi hakkından ahirette hesap verir, Volkan Konak'ın hesabını yapana kadar biz önce kendimizi tartmalıyız, Hepimiz kendi günahlarımızı gözden geçirmeliyiz, Acaba çokmu temiziz, Unutmayalımki ahiret sadece 1 kişiyle kıyaslanmıyor, Elhamdürillah müslümanım, ama günahsız birisi olduğuma asla inanmıyorum, benimde hesabım mutlaka sorulacak ve hepimizin, Volkan Konak gençliğimde çok dinlerdim, türkülerini ve şarkılarını çok dinledim, Duygusal bir kişiliği vardı, Unutmayalımki burada günah sevap tartışırken, aslında ölmüş bir insanın arkasından konuşarak en büyük günahlardan birini bizler işliyoruz, Yapmayın gıybete girer en büyük günahı sizler kazanırsınız, 6 0 Yanıtla
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