Yağış sonrası toprak kaydı, 9 yapı zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağış sonrası toprak kaydı, 9 yapı zarar gördü

Yağış sonrası toprak kaydı, 9 yapı zarar gördü
05.05.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda 9 yapı zarar gördü.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda 9 yapı zarar gördü. Evi kullanılamaz hale geldiği için Kaymakamlık tarafından güvenli alana yerleştirilen yaşlı kadın, "Bizi buraya taşıdılar, soba koydular. İyilik unutulur mu" dedi.

Olay, Kırıkkale'nin Delice ilçesi Derekışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kuvvetli yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sebebiyle 9 yapı zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Heyelan sebebiyle Kemal Karaburçak (73) ve eşi Döndü Karaburçak'ın (72) yaşadığı kerpiç evin duvarlarında çatlak ve yarılmalar oluştu. Kullanılamaz hale gelen ev, ekiplerin incelemesinin ardından tahliye edildi. Yaşlı çift, Delice Kaymakamlığı tarafından geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi. Hasar gören diğer 8 yapıda ise ikamet eden vatandaşın bulunmadığı öğrenildi.

"Allah, Erdoğan'dan bin kat razı olsun"

Evinden tahliye edilen Döndü Karaburçak, "Evler yarıldı. Sabah muhtara bildirdim. Muhtar geldi, jandarmayı aradı. Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan, jandarmadan ve Kaymakamdan bin kez razı olsun. Bizi buraya taşıdılar, yardım ettiler. 'Şurada durun' dediler, soba koydular. İyilik unutulur mu" dedi.

Kemal Karaburçak ise sabah evinin çevresindeki yarıkları fark ettiğini belirterek, "Sabah uyandığımda evin arka tarafının yarıldığını gördüm. Aşağı indim, baktım aşağı taraf yarılmış. Muhtarı aradık. Yanına gidip durumu söyledim. O da jandarmayı aradı. Kaymakam geldi, AFAD'dan ekipler geldi" diye konuştu.

Derekışla köyü muhtarı Kenan Çakıltepe, heyelanı fark etmelerinin ardından kısa sürede ilgili kurumlara bilgi verdiklerini ifade ederek, "Kemal Karaburçak'ın evinin acil olarak boşaltılması gerektiği belirtildi. Vatandaşımızı köyümüzde sağlık evi olarak kullanılan boş bir yere tahliye ettik. Sobasını yaktık, eşyalarını taşıdık. Jandarmamız da yardım etti, Allah hepsinden razı olsun. Biz müteşekkiriz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Allah hepsinden bin kat razı olsun. Her zaman onların yanında olduk, onlar da bizim yanımızda oldu" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Haydar Demirtaş ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz şimdiye kadar her zaman bizim yanımızda oldu" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağış sonrası toprak kaydı, 9 yapı zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:41:59. #7.12#
SON DAKİKA: Yağış sonrası toprak kaydı, 9 yapı zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.