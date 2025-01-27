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Yalova'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

YALOVA - Yalova'da kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü ikametinde uyuşturucuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan 15 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunan ve hükümlünün ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olan firari Y.D.'nin ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.