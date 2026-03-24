Yalova\'da Genç Kaçırıldı, Gasp Edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 18 yaşındaki genç, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak gasp edildi.

Alınana bilgiye göre, olay, akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Evinden çıkan İsa Aydınhan, yanına yaklaşan kağıt toplayıcı arabası bulunan bir kişi tarafından durduruldu. Şüpheli, elindeki cismi gencin beline dayayarak motosiklete binmesini istedi.

Korktuğu için motosiklete binmek zorunda kalan genç, Kelebekçayırı mevkiindeki ormanlık alana götürüldü. Burada bulunan üç kişiyle birlikte toplam dört şüpheli, genci darp ederek üzerindeki kıyafetleri yırttı.

Yaşları 35-40 arasında değişen şüpheliler, gencin cep telefonu ve cüzdanındaki bazı eşyaları alarak olay yerinden kaçtı. Aydınhan genç, bölgeden uzaklaştıktan sonra karşılaştığı bir vatandaşın yardımıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Ormanlık alana kaçırıldı

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşadığı olayı anlatan Aydınhan, "Yanıma kağıt toplayıcı arabası olan biri geldi. Burada önüme kırıp yanıma direkt motordan inip yaklaşıp anahtarını belime doğru tuttu. Bıçak sandım ben de korkudan. Bana sadece motora binmem gerektiğini ve onunla gelmemi söyledi. Ben de korktuğum için, benden ve yaşça büyük olduğu için motorun arkasına binip de onunla birlikte gitmek zorunda kaldım. Motorun arkasına binip atlayacaktım, kaçacaktım ama motora bir anda hızlandığı için atlayıp kaçamadım. Beni Kelebekçaayırı tarafındaki bir ormanlık alana getirdiğinde üç kişi de orada vardı. Üç kişiyle birlikte, o kişi motordan beni indirip çocuk muymuş deyip üstümü, başımı yırttılar. Burama cüzdanımı, telefonumu aldılar. Telefonumu kırdılar. Cüzdanımdan birkaç eşyamı aldılar. Ondan sonra beni yere yatırıp üstüme gelip bir daha işte seni buralarda görmeyeceğiz deyip eşyalarımı alıp kaçıştılar" dedi. - YALOVA