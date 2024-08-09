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Yalova'da internet bankacılığıyla 6,6 milyon lira dolandıran zanlı tutuklandı

YALOVA - Yalova'da başkasına ait banka hesabından 6,6 milyon lirayı internet bankacılığıyla başka hesaplara göndererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. isimli bir şahsın banka hesabında bulunan 6,6 milyon lira parası bilgisi dışında internet bankacılığı yoluyla başka hesaplara aktarıldı. Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlının A.Ş.I olduğunu tespit etti. Polis "Nitelikli dolandırıcılık ve "5411 Bankacılık Kanununa Muhalefet" suçlarını işleyen zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.