Yalova'da Kaybolan 81 Yaşındaki İrfan Hakkı Uğur Bulundu - Son Dakika
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Yalova'da Kaybolan 81 Yaşındaki İrfan Hakkı Uğur Bulundu

Yalova\'da Kaybolan 81 Yaşındaki İrfan Hakkı Uğur Bulundu

Alzheimer hastası İrfan Hakkı Uğur, kaybolduktan 14 saat sonra sağ olarak bulundu.

26.03.2025 13:42
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Yalova'da dün akşam saatlerinde kaybolan 81 yaşındaki alzheimer hastası İrfan Hakkı Uğur 14 saatlik çabanın sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.

Yalova merkeze bağlı Kurtköy'de dün akşam saatlerinde kaybolan İrfan Hakkı Uğur için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 25 Mart 2025 tarihinde saat 19: 35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonuna imza attı. Çalışmalara Yalova AFAD, Bursa AFAD, Sakarya AFAD, Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Komando, UMKE, İHH, ANDA, BEŞİR, YSAK, SES, K-77, MAGDER, TURKUAZ ekipleri ile sivil vatandaşlardan oluşan toplam 210 personel ve 39 araç katıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinde 2 termal dron ve 1 iz takip arama köpeği aktif görev aldı. Gece boyunca aralıksız süren arama çalışmaları sonucunda, kayıp vatandaşa bu sabah saat 09.45'te sağ olarak ulaşıldı. Kaybolduktan 14 saat sonra Atpazarı dere için mevkiinde bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Kaybolan 81 Yaşındaki İrfan Hakkı Uğur Bulundu - Son Dakika

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