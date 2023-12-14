Yalova\'da KYK yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 15 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, dün akşam saatlerinde yurt yönetimine sabah kahvaltısında yediklerinden kaynaklı rahatsızlandıklarını belirterek başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çınarcık Devlet Hastanesi'ne başvuran öğrenciler, burada tedavileri gerçekleştirildikten sonra taburcu edildi. Öğrencilerin neden kaynaklı zehirlendiğine dair araştırmanın devam ettiği öğrenildi. - YALOVA