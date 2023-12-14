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Yalova'da KYK yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
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Yalova'da KYK yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, sabah kahvaltısında yediklerinden kaynaklı rahatsızlandı. Hastaneye başvuran öğrenciler tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Zehirlenmenin nedeni araştırılıyor.

Yalova\'da KYK yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi
14.12.2023 - 09:56,
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 15 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, dün akşam saatlerinde yurt yönetimine sabah kahvaltısında yediklerinden kaynaklı rahatsızlandıklarını belirterek başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çınarcık Devlet Hastanesi'ne başvuran öğrenciler, burada tedavileri gerçekleştirildikten sonra taburcu edildi. Öğrencilerin neden kaynaklı zehirlendiğine dair araştırmanın devam ettiği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Yurtlar Kurumu, Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da KYK yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da KYK yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
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