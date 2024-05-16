Yalova\'da Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Yalova'da bir apartmanın 5'inci katında pencere ve sineklik arasında mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Bakkal Sokak'ta 5 katlı bir binanın son katındaki bir dairenin penceresi ile sineklik teli arasına güvercin sıkıştı. Durumu gören vatandaşalar itfaiye ekiplerini çağırdı. Bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araçla pencereye ulaşarak güvercini mahsur kaldığı alandan kurtardı. - YALOVA