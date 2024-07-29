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Yalova'da mangal yaparken arazi yangına sebep oldular

YALOVA - Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde mangal yakan vatandaşlar arazi yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kazımiye köyünde boş bir arazide vatandaşların yaptığı mangal ateşi arazideki otları tutuşturdu. Alevlere Yalova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının ormana sıçramasını engelledi. Yangını söndüren ekipler daha sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.