Yalova'da mangal yaparken arazi yangına sebep oldular - Son Dakika
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Yalova'da mangal yaparken arazi yangına sebep oldular

Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde mangal yakan vatandaşlar arazi yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazımiye köyünde boş bir arazide vatandaşların yaptığı mangal ateşi arazideki otları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının ormana sıçramasını engelledi. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

29.07.2024 20:49
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Yalova'da mangal yaparken arazi yangına sebep oldular

YALOVA - Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde mangal yakan vatandaşlar arazi yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kazımiye köyünde boş bir arazide vatandaşların yaptığı mangal ateşi arazideki otları tutuşturdu. Alevlere Yalova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının ormana sıçramasını engelledi. Yangını söndüren ekipler daha sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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