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Yalova'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

YALOVA - Yalova- Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Koru beldesi mevkiinde hafif ticari araç ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koru beldesi Atakent Mahallesi kavşağında yola çıkan 34 CFU 056 plakalı hafif ticari araca Yalova - Armutlu kara yolunda seyreden 77 ADD 693 plakalı motosiklet yandan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenilen yaralılar bölgeye sevk edile 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.