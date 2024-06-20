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Yalova'da yalıtım malzemesi deposunda korkutan yangın

YALOVA - Yalova'da yalıtım malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Öğretmen Engin Karakaş Sokak'ta bulunan depoda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Demir parmaklıklarla çevrili depodaki yangın kısa sürede büyüdü. Depoda bulunan yalıtım malzemeleri tamamen alevleri teslim oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında maddi hasar meydana geldi.