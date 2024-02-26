Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti

Yalova\'da 2 katlı binada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti

Yalova'da Şehit Ömer Faydalı Caddesi Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanı'nın birinci katında çıkan yangında Ahmet Anıl (65) hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde inceleme yapıldı. Ahmet Anıl'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

26.02.2024 21:35
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Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanı'nın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daireye giren ekipler içeride Ahmet Anıl'ın (65) cansız bedenini buldu. Evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı inceleme yaptı.

Tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Anıl'ın ölüm haberini alarak bölgeye gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemelerin ardından Anıl'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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