Yalvaç\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi mevkiinde bulunan Afyon-Konya karayolu üzerindeki Otogar Anıt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. idaresindeki 35 CGR 759 plakalı toptan sigara pazarlama aracı ile M.D. (62) yönetimindeki 32 YT 866 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait trafik tabelasına, ardından yön levhası direğine çarparak durabildi. Ağır hasar alan otomobil ise savrularak kavşağın karşı şeridinde durdu. Kaza nedeniyle hafif ticari aracın arka tavan kısmı büyük ölçüde hasar görürken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.E. (41), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA