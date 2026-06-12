Yalvaç'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalvaç'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yalvaç\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
12.06.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi mevkiinde bulunan Afyon-Konya karayolu üzerindeki Otogar Anıt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. idaresindeki 35 CGR 759 plakalı toptan sigara pazarlama aracı ile M.D. (62) yönetimindeki 32 YT 866 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait trafik tabelasına, ardından yön levhası direğine çarparak durabildi. Ağır hasar alan otomobil ise savrularak kavşağın karşı şeridinde durdu. Kaza nedeniyle hafif ticari aracın arka tavan kısmı büyük ölçüde hasar görürken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.E. (41), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otomobil, Isparta, Yalvaç, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalvaç'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:27
Edson Alvarez Dünya Kupası’nda ortaya çıktı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:43:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Yalvaç'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.