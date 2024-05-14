Yangında mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Yangında mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birinci katta çıkan yangında, mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı. İnegöl ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan bir sitenin birinci katında meydana gelen yangında, dumanlar yükselmeye başladı ve daire alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan Mürvet Y.'yi kurtardı ve yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

14.05.2024 00:04
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Yangında mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde birinci katta çıkan yangında, mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı.

Yangın, İnegöl ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan bir sitenin birinci katında meydana geldi. Dumanlar yükselmeye başlayan daire, biranda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, ilk olarak apartmandamahsur kalan Mürvet Y.'yi kurtarırken, alevleri de kısa sürede söndürdü.

Dumandan zehirlenen kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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