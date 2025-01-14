'Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden rol arkadaşına acı veda - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

'Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden rol arkadaşına acı veda

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Yaprak Dökümü dizinde "Hayriye" karakterine hayat veren Güven Hokna rol arkadaşına, "Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun" sözleriyle veda etti.

14.01.2025 12:46  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Yaprak Dökümü", "Kırık Kanatlar", "Bir Zamanlar Osmanlı", "Ada Masalı" ve "Mahallenin Muhtarları" gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan usta sanatçı Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti. Öztep'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Ben melek oldum" notuyla duyurdu. Fenomen haline gelen Yaprak Dökümü dizisinde "Neyyir" karakteriyle hafızalara kazınan Öztep'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

'Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden rol arkadaşına acı veda

"RUHU ŞAD OLSUN"

Yaprak Dökümü'nde "Hayriye"yi canlandıran Güven Hokna, sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hokna rol arkadaşına, "Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadeleriyle veda etti.

'Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden rol arkadaşına acı veda

"GÖĞSÜM ALINDI, KEMOTERAPİLER GÖRDÜM"

Hokna, hikayeler kısmında Bedia Ener Öztep'in katıldığı bir televizyon programında, bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği zamanları anlattığı videosunu da paylaştı. Öztep videoda, "Saçlarımın böyle olma nedeni hastalığımdır. Kanser oldum. Göğüsüm alındı, kemoterapiler gördüm. Geçti gitti... Saçımı kazandırdı bana! Ben bu hastalığı yaşamasaydım kısa saçın bana bu kadar yakıştığını, saçlarımın ne kadar güzel beyazladığını anlamayacaktım, çünkü hep boyatıyordum. Buradan da şunu çıkardım insanların en güzel tarafları doğal tarafları. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz" diye konuşmuştu.

'Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden rol arkadaşına acı veda

Ayrıca Güven Hokna, bir diğer hikayesinde ise Yaprak Dökümü dizisinde "Neyyir" ve "Hayriye" karakterlerinin dostluğunu gösteren düzenlenmiş videoyu paylaştı.

\'Yaprak Dökümü\'nün Hayriye\'sinden rol arkadaşına acı veda

Bedia Ener Öztep, Yaprak Dökümü, Güven Hokna, Bedia Ener, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Aile, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden rol arkadaşına acı veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • monşer null:
    Allah rahmet eylesin 32 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Allah rahmet eylesin. 22 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    sesini cok severdim. ALLAHCC taksiratini af etsin 15 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:19:09. #1.13#
SON DAKİKA: 'Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden rol arkadaşına acı veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.