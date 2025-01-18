Yaralı Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan inceleme de M.G., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR