Yaralıları güneşten korumak için otomobil güneşliği kullanıldı

3.Sayfa

Yaralıları güneşten etkilenmemesi için otomobil güneşliği ile korumaya çalıştılar

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve kadını vatandaşlar oto güneşliği ile güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, Manavgat ilçesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek olan Raziye Özkan'a, Hüseyin Topal'ın kullandığı 07 BAJ 620 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrulurken yardımlarına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Topal ve Raziye Özkan'ı vatandaşlar güneşten korumak için otomobil güneşliğinden faydalandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.