Yargıtay Başkanı Kerkez: Ülkemize Yakışan Anayasa İçin Birlikte Çalışmalıyız

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Yargıtay Başkanı Kerkez: "Ülkemize ve milletimize yakışan Anayasa'yı oluşturacağımıza yürekten inanıyorum"

ANKARA - Yargıtay'da düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nin de konuşan Başkan Ömer Kerkez, "Ülkemizi çok seven ve ülkemiz için en iyisini isteyen herkesin bir araya gelmesi ile ülkemize ve milletimize yakışan bir Anayasa'yı oluşturacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Yargıtay Başkanlığında 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri, kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yargı emekçilerinin ve tüm yurttaşların yeni adli yılını kutlayarak konuşmasına başladı. Adalet arayışından bahseden Sağkan, Gazze'de yaşanan katliama Uluslararası kamuoyunun sessiz kaldığını ve bu durumun utanç verici olduğundan bahsetti.

" İsrail'in katliamlarının soykırım suçunu taşıdığına ilişkin mahkemeye başvurumuzu yaptık"

Gazze'de yaşananların Türkiye Barolar Birliği'nin gündeminde bulunduğunu söyleyen Sağkan, "Gazze, artık insanlığın turnusol kağıdıdır. Bu turnusol, haksızlık nereden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun mağdurun yanında yer alanlarla, işine gelince evrensel değerlerden bahseden işine gelmeyince uluslararası hukuku işletmemek için kafasını kuma gömenleri ayırmaktadır. Türkiye Barolar Birliği olarak, İsrail'in katliamlarının soykırım suçunun özel kastını taşıdığına ilişkin somut delillerle birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurularımızı yaptık. Başta hukuk kuruluşları olmak üzere uluslararası aktörlere defalarca çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yargıtay üyesi Sami Öztürk'e Allah'tan rahmet diledi.

Yargı sistemi açısından Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun öneminden bahseden Başkan Kerkez, "Yargı sistemimizdeki kurumlar ile yargı hizmeti sunan kurumlar arasında işbirliğinin ve güzel bir uyumun sağlanması, yargı hizmetlerinin daha iyi olmasını sağlayacaktır. Kanaatimce bu anlamda en önemli görev Adalet Bakanlığımıza düşmektedir. Adalet Bakanımızın organizatörlüğünde, yargı hizmetinin en mükemmel şekilde verilmesi için gerekli işbirliği ve uyumun sağlanması son derece yararlı olacaktır" dedi.

"Dava sebepleri iyi incelenmeli, hukuk ve ceza alanında bu sebepleri giderecek şekilde ayrı ayrı çözümler üretilmelidir"

Yargılama sürelerinin uzaması hakkında konuşan Kerkez, "Gerek ilk derece ve bölge mahkemelerimizde, gerekse Yargıtay ve Danıştay'da çok sayıda dosya olması, yargılama sürecinin uzamasının ve kararların geç kesinleşmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Bu konuda kök sorunun çözülmesi, yani yargının önüne bu kadar çok dosyanın gelmemesi için tedbirler alınması uygun olacaktır. Öncelikle dava sebepleri iyi incelenmeli, hukuk ve ceza alanında bu sebepleri giderecek şekilde ayrı ayrı çözümler üretilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Liyakat hususuna büyük önem verilmelidir"

Liyakatin önemine değinen Kerkez, "Adalet adına çok önemli görev yapan hakim ve savcılarımızın mesleğe ilk alımlarında, ehliyet, kabiliyet, kapasite, karakter, özgüven gibi özelliklerin hepsini içinde barındıran liyakat hususuna çok büyük önem verilmelidir. Hakim-savcı yardımcılığı döneminde, mesleğini layıkıyla yapma konusunda tam donanımın mutlaka sağlanması gerekir. Hakim-savcılarımızın daha mesleğe başlarken, mesleği en iyi şekilde yapma konusunda bilgi ve beceriye sahip olmaları, başladıktan sonra da, tüm meslekleri boyunca kendilerini sürekli geliştirmeleri ve toplumun en aydın kişileri haline gelmeleri son derece önemlidir. Yaşadığı toplumun karakterini, hassasiyetlerini, beklentilerini, kültürünü ve geleneklerini çok iyi öğrenen, diğer yandan dünyadaki hukuki gelişmeleri çok iyi takip eden hakim-savcılarımızın görevlerini daha iyi yapacakları kuşkusuzdur" ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

Kerkez, görevini layıkıyla yapmakta olan ilk derece ve bölge mahkemelerinde, Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığında çalışan tüm hakim-savcılarını çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kerkez, Hakim ve savcıların yeni adli yılda daha fazla çalışmak konusunda gayret içinde olacaklarına yürekten inandığını da belirtti.

"Milletimize yakışan bir Anayasa'yı oluşturacağımıza yürekten inanıyorum"

Türkiye'nin daha demokratik, daha özgürlükçü, daha çağdaş ve daha kapsayıcı bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu söyleyen Kerkez, "Yeni Anayasa'mızın gerek hazırlık süreci gerekse içeriği itibari ile bu ülkeyi seven herkesi kapsayıcı nitelikte olması son derece önemlidir. Milletimizin ufkunu açan, çağdaş medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkmamızı sağlayacak, bir yandan kendi tarih ve kültürümüzü yansıtan, diğer yandan evrensel nitelikte olan güzel bir Anayasa ile gelişme sağlayacağımız kuşkusuzdur. Ülkemizi çok seven ve ülkemiz için en iyisini isteyen herkesin bir araya gelmesi ile ülkemize ve milletimize yakışan bir Anayasa'yı oluşturacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kerkez konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

"Bu duygu ve düşünceler ile ülkemizde adalet ve güven ortamının daha da gelişmesi, davaların daha çabuk sonuçlanması, vatandaşlarımızın haklarına daha hızlı ulaşması temennisi ile 2024-2025 Adli Yılını açıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle gerek yüksek yargımızın gerekse ilk derece hakim ve savcılarımızın özlük hakları konusunda gösterdiğiniz duyarlılık ve iradenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Açılış törenimizi onurlandırmanız nedeni ile şükranlarımı arz ediyor ve saygılarımı sunuyorum."