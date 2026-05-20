Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 122 Gözaltı

Batman merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde ettikleri 19 milyar 300 milyon liralık kara parayı kripto hesaplar aracılığıyla akladıkları tespit edilen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüpheliden 122'si yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paraların çeşitli hesaplara, sonrasında ise kripto hesaplara aktarılarak aklandığı ve 143 şüphelinin 19 milyar 300 milyon lira tutarında işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. 143 şüpheliye yönelik Batman merkezli İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN