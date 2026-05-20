Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 122 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 122 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 122 Gözaltı
20.05.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 122 kişi gözaltına alındı.

Batman merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde ettikleri 19 milyar 300 milyon liralık kara parayı kripto hesaplar aracılığıyla akladıkları tespit edilen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüpheliden 122'si yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paraların çeşitli hesaplara, sonrasında ise kripto hesaplara aktarılarak aklandığı ve 143 şüphelinin 19 milyar 300 milyon lira tutarında işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. 143 şüpheliye yönelik Batman merkezli İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 122 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:23:41. #7.13#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 122 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.