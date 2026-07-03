Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik takip ve çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinde üyelerin bakiye yükleyebilmesi için banka ve kripto hesapları temin eden, suçtan elde edilen paraların transferine aracılık eden ve yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli Adana ve Osmaniye'de toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ile banka kartlarına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP