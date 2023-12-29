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Karabük'te Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Karabük'te Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Karabük'te gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda şahısların iş yerinde yapılan aramada 2 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi.

Karabük\'te Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
29.12.2023 - 23:05,  Güncelleme: 23:06
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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları yasa dışı bahis operasyonu çerçevesinde gözaltına aldı. Şahısların iş yerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 1 adet sim karta el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Siber Suçlarla Mücadele, Karabük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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