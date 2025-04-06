Yasal Sınırın 5 Katı Alkollü Sürücü, Ekiplere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Yasal Sınırın 5 Katı Alkollü Sürücü, Ekiplere Zor Anlar Yaşattı

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Antalya'da alkollü olarak kaza yapan sürücü, jandarma ve sağlık ekiplerine hakaretler ederek zor anlar yaşattı. Yasal sınırın 5 katı alkollü olduğu belirlenen sürücü, 9 bin 268 TL ceza ve 6 aylık ehliyetine el konma ile karşılaştı.

06.04.2025 11:09  Güncelleme: 11:15
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Yasal sınırın 5 katı alkollü çıktı, ekiplere zor anlar yaşattı

- Kaza yapan alkollü sürücü hakaret ve küfür yağdırdı

ANTALYA - Antalya'da yaptığı kaza sonrası yasal sınırın 5 katı alkollü olduğu tespit edilen sürücü jandarma ve sağlık ekibine zor anlar yaşattı. 9 bin 268 TL para cezası uygulanan, ehliyetine 6 aylığına el konulan ve aracı çekilen sürücü görüntü alan basın mensubu ile yediemin görevlisine küfür ve hakaretler yağdırdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Side Mahallesi 1126 sokakta meydana geldi. Seyir halindeki A. A.'nın kullandığı 07 HSP 62 plakalı hafif ticari sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalı kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği sayesinde sulama kanalına düşmekten kurtulan ve sürücünün araçta mahsur kaldığı ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Görevlilere İngilizce ve Türkçe hakaretlerde bulundu

Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından araçtan indirilen ve alkollü olduğunu söyleyen araç sürücüsü, sağlık görevlileri ve jandarmanın tüm çabalarına rağmen ambulansa binmeyi kabul etmedi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve sık sık yere düşen araç sürücüsü A. A., sağlık ve jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı. Görevlilere zaman zaman İngilizce, zaman zamanda Türkçe hakaretlerde bulunan araç sürücüsü olay yerinde görüntü alan basın mensubuna, kendi izni olmadan görüntü alamayacağını belirterek küfür ve hakaret yağdırdı.

Basın mensubu davacı oldu

Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde 2.48 promil alkollü olduğu belirlenen A. A.'ya 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. Trafik ekipleri tarafından kaza yapan araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, alkollü sürücü bu kez de yediemin görevlisine, aracına dokunamayacağını belirterek küfür ve hakarette bulundu. Alkollü sürücü Jandarma ekipleri tarafından Side Jandarma Karakoluna götürülürken, küfür ve hakaretlere maruz kalan basın mensubu avukatı aracılığıyla alkollü sürücü A. A.'dan davacı oldu.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasal Sınırın 5 Katı Alkollü Sürücü, Ekiplere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika

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