Yasin Kol'un hesaplarında 135 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi - Son Dakika
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Yasin Kol'un hesaplarında 135 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi

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Yasin Kol hakkındaki MASAK raporunda 2012-2026 arasında 5 bin 978 işlemde 135 milyon TL'lik hacim belirlendi. Hesaplara 62,5 milyon TL giriş, hesaplardan 72,1 milyon TL çıkış kaydedildi ve hesap hareketlerinin 2020 sonrası arttığı aktarıldı.

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol hakkında MASAK raporu ortaya çıktı. Rapora göre, 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlem gerçekleştirildiği, söz konusu işlemlerde hesaplardan 72,1 milyon TL çıkış, hesaplara ise 62,5 milyon TL giriş olduğu ve toplam işlem hacminin 135 milyon TL olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Yasin Kol'la ilgili MASAK raporu da ortaya çıktı. Yasin Kol hakkında hazırlanan 30 Eylül 2026 tarihli MASAK inceleme tutanağında, 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Tutanakta, söz konusu işlemlerde hesaplardan 72,1 milyon TL çıkış, hesaplara ise 62,5 milyon TL giriş olduğu ve toplam işlem hacminin 135 milyon TL olduğu kaydedildi. Ayrıca Kol'un hesap hareketlerinin 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttığı belirtildi. İşlem hacmindeki artışın 2024-2026 döneminde ise daha da hızlandığı aktarıldı. Tutanakta yer alan verilere göre, 2026 yılında Yasin Kol'un hesaplarına yaklaşık 22,3 milyon TL giriş olurken, hesaplardan yaklaşık 40,8 milyon TL çıkış gerçekleşti.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma Kurulu3. SayfaSporSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Yasin Kol'un hesaplarında 135 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi - Son Dakika
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