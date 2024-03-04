Yaşlı adam elma bahçesinde ölü bulundu
KARAMAN - Karaman'da yaşlı bir adam, elma bahçesinde ölü bulundu.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sümer Mahallesi Höyük mevkiinde bulunan elma bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınları Davut Özer'den haber alamayınca oğlu, Höyük mevkiinde bulunan elma bahçesine geldi. Özer'in hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Özer'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı adamın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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