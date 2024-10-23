Yaşlı çifte dolandırıcılık

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Yaşlı çifti 'sarraf soymuşsunuz' diye korkutup 400 bin lira dolandırdılar

Konya'da kendini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti dolandıran kişi polis ekiplerince 2 saatte yakalandı

KONYA - Konya'da kendini polis olarak tanıtan ve yaşlı çiftin sarraf soyduğunu söyleyerek para, döviz ve altınını alan kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yaşlı çiftin para ve altınları kendilerine teslim edilirken, dolandırıcının ağına düşen 75 yaşındaki Havva Aslan, "Bize ekmek parası bile bırakmadılar. Ben sarraf soymuşum, ben sarrafın yolunu bilmem ki orayı soyayım. Polisimizden Allah razı olsun" dedi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Ali Aslan ile 75 yaşındaki Havva Aslan'ı sabah saatlerinde tanımadıkları numaradan arayan bir kişi kendisini polis memuru olarak tanıttı. Dolandırıcı şahıs, kent merkezinde bir sarrafın yaşlı çift tarafından soyulduğunu ve ellerinde bulunan paraları teslim etmezlerse çocuklarına zarar geleceğini, evlerine operasyon yapılacağını söyledi. Ali Aslan'ı evden çıkarmak isteyen dolandırıcı şahıs, karakola ifadeye geleceksiniz diye söyleyerek evden uzaklaştırdı. Daha sonra dolandırıcı kişi eve gelerek Havva Aslan'dan evde bulunan 110 bin lira nakit, 300 dolar, 13 çeyrek altın, 2 yarım altın ve 1 Cumhuriyet altını olmak üzere toplam 400 bin lira değerindeki para ve altını alarak evden ayrıldı. Yaşlı çift ise oğullarını arayarak durumu bildirdi. Oğullarının ihbarı üzerine mahalleye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Emre S. ismindeki şahsı 2 saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşlı çiftin dolandırılan para ve altınları ise şahıstan ele geçirilerek polis ekiplerince kısa sürede kendilerine teslim edildi.

"Karakoldan arıyoruz, karakolda ifade vermeniz gerekiyor, sarraf soyulmuş' diye aradılar"

Dolandırıcıların ağına takılan 73 yaşındaki Ali Aslan, "Karakoldan arıyoruz, karakolda ifade vermeniz gerekiyor, sarraf soyulmuş' diye aradılar. Ben de 'Bir suçum varsa gelsin polis beni götürsün, ben ne sarraf soyacağım' dedim. Çocuklarımla hiç konuşturmadılar. Karakola gideceğimi söylemeleri üzerine ben karakola gittim, tam kapısındayken yine arayıp Anıt Meydanı civarına gitmemi söylediler. Orada bekledim polis ekipleri gelecek diye, yine gelmedi. O sırada bu kişi eve gelmiş, eşim de evde ne kadar para, altın varsa hepsini toplayıp vermiş. Sonra da bu şahsı polis ekipleri yakalamış. Daha sonra aradıklarında da savcılıktan arıyoruz, o kişilerin 1'ini yakaladık 2'sini yakaladık diye de oyaladılar" dedi.

"Bu konu önemli bak kapatırsan zarar olur size"

Dolandırıcıların kendilerini 'sarraf soymuşsunuz' bahanesiyle ağlarına düşürdüklerini anlatan 75 yaşındaki Havva Aslan, "Sabah kahvaltı sonrası çay içerken aradılar. Ben bunlara telefonda cevap vermeyince 'niye ses vermiyorsun' diye kızdı. 'Çay içiyorum' dedim. Bu kişi ile konuşurken torunum aradı. Ben de telefonu açmam gerektiğini söyledim ama izin vermedi, 'bu konu önemli, kapatırsan zarar olur size' dedi. Oğlum aradı kaç kere, o da ulaşamadı. Aradılar ama bir türlü açtırmadılar bize. Daha sonra bana 'torunun Yusuf var yanımda' dedi. Önceki aradığında da yanımda oğlun Musa var demişti. Bunu sordum ve bana 'akşam gelecek Musa dedi" şeklinde anlattı.

"Bize ekmek parası bile bırakmadılar"

Dolandırıcı şahsın eve kadar geldiğini anlatan Aslan, "Parayı aldıkları gün o kişi buraya kadar geldi. Yukarıya çıkmış ilk önce sonra buranın ziline bastı ve içeri girdi. Evdeki paraları aldı, eşimin biraz parası vardı ona da 'evde hiç para kalmasın yoksa evde polis arama yapar siz perişan olursunuz' dediler. Ben de onları da verdim. Bize ekmek parası bile bırakmadılar. Ben sarraf soymuşum, ben sarrafın yolunu bilmem ki orayı soyayım. Oğlum da bunlara demiş ki, annem yapmaz öyle şeyler. Onlar da 'bana ben sana inanıyorum teyze' diye aklımıza girip böyle aldılar hepsini, film gibi bir şey oldu. Sonra gerçek polisler evimize kadar geldi bizi karakola götürdü. 'Evinizden paranızı almışlar biz onları yakaladık' diye ekip gelince onlarla gittik. Polisimizden Allah razı olsun, sarıldım, öptüm onları" ifadelerini kullandı.

Yaşlı çiftin oğulları Özgür Aslan ise, "Olayın yaşandığı gün öğle saatlerinde bu şekilde bir olay yaşadık diye beni aradılar. Ben de daha sonra iş yerinde sürekli aradım ama bir türlü ulaşamadım. Dayım vardı annemlere yakın, dayımı gönderdim 'eve bir bak' diye. Dayım da evde kimsenin olmadığını söyledi. Sonra iş yerinden izin aldım geldim.Baktım yine kimse yoktu, ben de karakola giderken polis aradı ve Asayiş Şube Müdürlüğüne çağırdılar. Oradaki polisler bulmuşlar ve çalınan paralarımızı aileme teslim ettiler" diye konuştu.