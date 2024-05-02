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Yaşlı kadının köpekler tarafından parçalandığı köy sakinleri köpeklerin toplanmasını istiyor

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesine köpek sürüsü tarafından parçalanarak ölen yaşlı kadının yaşadığı köy sakinleri köpeklerin toplanmasını istediğini söyleyerek, tedirgin olduklarını belirtti. Bu arada olay yerine çekmek isteyen basın mensupları da köpekler nedeniyle zor anlar yaşadı.

İlçeye bağlı Ayvalı köyünde tarlada sabah saat 05.00 sularında M.K'ya ait soğan tarlasında başak toplamak için giden 72 yaşındaki Şerife Arısan, başak toplarken köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Yaşlı kadın olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının köpekler tarafından parçalandığı köyde ise vatandaşlar tedirgin. Yaşlı kadının köpekler tarafında parçalandığı tarlayı görüntülemek isteyen İhlas Haber Aajansı muhabirleri de köpekler tarafından kovalandı. Köpekleri olay yerinden köylüler uzaklaştırdı.

Ahmet Ateş, "Burada komşumuz soğan toplarken köpeklerin saldırısına uğramış. Kimsenin haberi olmamış. Sabah 7 gibi köylüler buluyor. 6 çocuğu vardı. Burada köpekler evlerde var ama bağlanmıyor. Bağlanması lazım ve sokaktaki köpekler toplansın" diye konuştu.

Bülent Karaca ise küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, "Bu benimde başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilir. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor" diye konuştu.