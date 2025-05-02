Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Gömeç'te apartman boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

02.05.2025 13:45
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Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Gömeç ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tulumba Sokak No: 26 adresindeki bir apartmanda boşluğa düşen yavru kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğuna düşen yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Gömeç İtfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma yürüterek kediyi mahsur kaldığı yerden zarar görmeden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, bulunduğu yerden güvenli şekilde alınarak doğaya salındı.

Çevredeki vatandaşlar, duyarlılığı ve hızlı müdahalesi nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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